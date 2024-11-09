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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz Türk Devleti Cazibe Merkezi Oluyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki Türk devletinin cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:01
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz Türk Devleti Cazibe Merkezi Oluyor

KKTC'nin Cazibe Merkezi Olma Yolculuğu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki Türk devletinin jeostratejik ve jeopolitik açıdan büyük başarılar kaydettiğini ifade etti. Tatar, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun yakında 41. yılını kutlayacağını dile getirdi.

KKTC'nin Bağımsızlığı ve Geleceği

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KKTC, Türkiye’nin gözbebeği" açıklamalarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Bişkek'teki zirvesinde KKTC hakkında verilen mesajları vurguladı. Tatar, "KKTC, Kıbrıs'ta iki devletten bir tanesidir. İki halk vardır. Gerçeklere bakıldığında, KKTC, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığının ifadesidir." dedi.

Rekabetçi Bir KKTC İçin Stratejiler

Tatar, KKTC'nin daha fazla rekabet edebilmesi ve önemli sektörlerde gelişim göstermesi için Türkiye'nin aldığı kararların kendilerine motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, enerji sorununa dikkat çekerek, Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik projesinin Güney Kıbrıs ve KKTC’nin bu sisteme bağlanmasını sağlayabileceğini ifade etti. Ancak, karşı tarafın duruşunun bu süreci geciktirdiğini belirtti.

Diyalog ve İşbirliği Umutları

Tatar, bu sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını ümit ettiklerini ve KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin birlikte hareket etme fırsatlarını artırabileceğini kaydetti. KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslar politikası doğrultusunda yürütülen müzakere sürecinin önemine değindi.

BM ile Görüşmeler ve KKTC'nin Güçlendirilmesi

KKTC'nin müzakerelere dair mevcut durumun zorluğuna dikkat çekeren Tatar, BM ile yürütülen görüşmelerin önemine vurgu yaptı. Tatar, KKTC'nin ekonomik ve sosyal yapısının güçlendirilmesi gerektiğini, bunun için Türkiye ile yapılan çeşitli çalışmaların faydalı olacağını belirtti.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğinin KKTC için büyük bir güç kaynağı olduğunu dile getirdi ve yakın gelecekte Türk devlet başkanlarının KKTC'yi tam üye olarak görmek istediklerini ifade etmelerinin kendilerine moral verdiğini sözlerine ekledi.

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