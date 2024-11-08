KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon Meselesi Kapanmıştır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Samsun'da Açıklamalarda Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyarette, Kıbrıs'ta federasyon meselesinin artık kapandığını belirtti. Tatar, Kıbrıslı Rumlarla olan ortaklık cumhuriyetinin geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Resmi Törenle Karşılandı

Tatar, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın karşıladığı resmi törenin ardından, valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz 2024’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Tatar, bu kapsamda KKTC'nin 50. yılına özel olağanüstü kutlamalar yapıldığını dile getirdi.

Yeni Siyaset ve İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tatar, 'Kıbrıs'ta yeni bir siyaset izlenmektedir. Artık Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır' dedi. İki devletli çözüm gerektiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Mavi Vatan ve Hava Sahası Hakları

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz ve hava sahasındaki haklarının önemini vurguladı. Ayrıca, Türk dünyasına büyük katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip olduklarını açıkladı.

KKTC'yi Tanıtma Çabaları

Tatar, KKTC'yi dünya çapında tanıtmak için sürekli çalıştıklarını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Türk ve İslam dünyasındaki desteklerin önemine de değindi.

Batı Ülkelerinin Baskıları

Tatar, Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs'ı tanımama çağrılarının sürdüğünü kaydetti. Tatar, Kıbrıs'ta iki halk ve iki devlet olduğunu, bunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurguladı.

Katılımcılar

Tatar'ın ziyareti sırasında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın gibi önemli isimler de yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 3), Samsun Valiliğinde resmi törenle karşılandı. Tatar'a çocuklar çiçek takdim etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 3), Samsun Valiliğinde resmi törenle karşılandı. Tatar'a çocuklar çiçek takdim etti.