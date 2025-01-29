KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İle Ortak Basın Toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, "Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İki Devletli Siyaset Hedefi

Tatar, iki devletli siyaset hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerken, Kıbrıs'ta bir çözüm arayışının yalnızca iki devletin işbirliği çerçevesinde olacağını belirtti. KKTC'nin emin adımlarla gelişimini sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan federasyon temelli müzakere geleneklerine geri dönmeyeceklerini kaydetti.

Teşekkür ve Kalkınma Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC'nin geleceğini güvence altına alma çabaları için teşekkür eden Tatar, bugün tanıtımı yapılan KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi

Kıbrıs Türklerinin 62 yıldır uygulanan izolasyon nedeniyle maruz kaldıkları insanlık dışı uygulamalara dikkat çeken Tatar, "Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan izolasyonlara direnmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü, zulme mahkum edilmesine rağmen mücadele etmiştir." şeklinde ifadeler kullandı.

Diplomasi ve İşbirliği Çağrısı

Tatar, Kıbrıs Türk halkının barışçıl bir toplum olduğunu ve sorunların diplomasi yoluyla çözümüne yönelik isteklerini vurgulayarak, kendisinin halkından aldığı güçle Rum lider ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Haspolat’ın yanı sıra Akıncılar-Limya sınır kapısının açılmasını önerdiklerini hatırlattı.

Genişletilmiş Toplantı Önerisi

-KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, mart ayında İsviçre'de Türkiye, KKTC, İngiltere, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla öngörülen genişletilmiş toplantının kesin tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etti.