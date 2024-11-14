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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Kendi Devleti KKTC'de Özgürce Yaşıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hastane açılışında Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü vurguladı ve geçmişte yaşananları hatırlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:05
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Kendi Devleti KKTC'de Özgürce Yaşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Aralık 1963'teki Girne Asker Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, "Kıbrıs Türk'ü, bugün kendi devleti KKTC'de özgürce yaşamaktadır" sözleriyle geçmişte yaşanan soykırım ve haksızlıkları hatırlattı.

Açılış töreninde, hastanenin yapımı ve hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, hastanenin isminin Türk Alayı'nda görev yapan Nihat İlhan'ın ailesinin yaşadığı trajediye atıfta bulunduğunu belirtti. Tatar, "Bu adlandırma, Türk milletinin vefa ve kadirşinaslık özellikleri ile bağdaşıyor" dedi.

Hastanenin, alanında uzman doktorlar ve son teknolojik imkanlarla donatıldığını belirten Tatar, "Yarın devletimizin kuruluşunun 41. yıl dönümünü, yani Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız" dedi. Tatar, "Devletimizin 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de, hastanenin açılışı ile ilgili olarak Türkiye'nin sağladığı destekten bahsetti. Üstel, Türkiye ile kurulan gönül bağlarına atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı "KKTC'yi tanıyın" çağrısını hatırlattı. Üstel, "KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olduk ve tam üye olma hedefimiz var" dedi.

Üstel, hastanenin inşasına destek olan Türkiye'ye teşekkür ederek, sağlık alanında ülkedeki sorunları çözme çabalarının devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Girne'de açılacak yeni bir hastane ve yenilenecek Lapta Sağlık Ocağı ile bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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