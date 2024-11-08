DOLAR
34,37 -0,43%
EURO
36,77 0,88%
ALTIN
2.969,68 0,16%
BITCOIN
2.608.126,37 0,75%

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Samsun'da Kıbrıs Gazileriyle Buluştu

Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle bir araya gelerek bağımsızlık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:39
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Samsun'da Kıbrıs Gazileriyle Buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs Gazileriyle Bir Araya Geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle buluştu. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kahraman Gazilere Teşekkür

Tatar, gazilerin kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Onlar, bizler için Kıbrıs'ta destan yazanlardır. Sizleri seviyorum, sizler bizlerin baş tacısınız. Kalbimizin müstesna yerinde her zaman var olacaksınız." dedi.

Kıbrıs’ta Mücadele ve Yeni Politika

Tatar, Kıbrıs'ta uzun yıllardır süren mücadeleye dikkat çekerek şöyle konuştu: "50 seneden daha fazla federal temelde bir anlaşma için görüşmeler yürütülmüştür. Ancak bu süreçte Kıbrıs Türk halkının asimilasyonu ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den dışlanması gibi sinsi oyunlarla karşı karşıya kalmışızdır."

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yeni bir siyaset izlediklerini ve bunun iki devletli bir siyaset olduğunu ifade etti. "Kuzey Kıbrıs Türk Devleti bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir, Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyetiyle geleceği yürümektedir" dedi.

Avrupa Birliği ve Federasyon Tartışmaları

Tatar, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla sahip çıktığını vurguladı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yaptığı açıklamada, "Federasyon defteri kapanmıştır" ifadesini hatırlattı.

Samsun'a Özel Bir Sevgi

Tatar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a duyduğu sevgiye de dikkat çekerek, bu ziyaretinde yanında iki koruma polisi bulundurduklarını belirtti.

Programa Katılan İsimler

Programa, Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril gibi isimler de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), Samsun Büyükşehir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Kıbrıs gazileriyle buluştu. Programa Vali Orhan Tavlı (sol 2), Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), Samsun Büyükşehir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Kıbrıs gazileriyle buluştu. Programa Vali Orhan Tavlı (sol 2), Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları
2
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı
3
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde
4
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi
5
Hamas İspanya'nın Silah Gemilerine Yönelik Kararını Destekliyor
6
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü
7
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi