KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Samsun'da Kıbrıs Gazileriyle Buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs Gazileriyle Bir Araya Geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle buluştu. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kahraman Gazilere Teşekkür

Tatar, gazilerin kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Onlar, bizler için Kıbrıs'ta destan yazanlardır. Sizleri seviyorum, sizler bizlerin baş tacısınız. Kalbimizin müstesna yerinde her zaman var olacaksınız." dedi.

Kıbrıs’ta Mücadele ve Yeni Politika

Tatar, Kıbrıs'ta uzun yıllardır süren mücadeleye dikkat çekerek şöyle konuştu: "50 seneden daha fazla federal temelde bir anlaşma için görüşmeler yürütülmüştür. Ancak bu süreçte Kıbrıs Türk halkının asimilasyonu ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den dışlanması gibi sinsi oyunlarla karşı karşıya kalmışızdır."

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yeni bir siyaset izlediklerini ve bunun iki devletli bir siyaset olduğunu ifade etti. "Kuzey Kıbrıs Türk Devleti bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir, Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyetiyle geleceği yürümektedir" dedi.

Avrupa Birliği ve Federasyon Tartışmaları

Tatar, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla sahip çıktığını vurguladı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yaptığı açıklamada, "Federasyon defteri kapanmıştır" ifadesini hatırlattı.

Samsun'a Özel Bir Sevgi

Tatar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a duyduğu sevgiye de dikkat çekerek, bu ziyaretinde yanında iki koruma polisi bulundurduklarını belirtti.

Programa Katılan İsimler

Programa, Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril gibi isimler de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Kıbrıs gazileriyle buluştu. Programa Vali Orhan Tavlı (sol 2), Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 2), Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Kıbrıs gazileriyle buluştu. Programa Vali Orhan Tavlı (sol 2), Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı.