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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Sıfır Asker' Yaklaşımını Redetti

Ersin Tatar, Kıbrıs'ta yapılacak anlaşmaların iki devlet işbirliği çerçevesinde olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 00:29
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Sıfır Asker' Yaklaşımını Redetti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Açıklamalarda Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki son gelişmelerin ardından Kıbrıs'ta herhangi bir anlaşmanın, yalnızca iki devlet işbirliği çerçevesinde olabileceğini ifade etti. Tatar, "Gazze'yi gördükten sonra, 'sıfır asker' yaklaşımını asla kabul etmeyiz." dedi.

Egemen Eşitlik Vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden Tatar, müzakerelere Rumlar ile oturmayacaklarının altını çizdi. Ayrıca, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün tarihsel ve hukuki bir hak olduğunu belirtti.

Crans-Montana Süreci

Tatar, Rumların, Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüğün kaldırılması taleplerinin gerçekçi olmadığının altını çizerek, Crans-Montana müzakerelerine geri dönmeyi düşünmediklerini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na Dikkat Çekti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne de değinen Tatar, Yunanistan'daki askeri cunta döneminin Kıbrıs'ta bir işgale yol açtığını ve Türk askerinin 50 yıl önce bu durumu sonlandırdığını belirtti. Ayrıca, KKTC ekonomisinin gelişimi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Açıklamaları

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda her zaman stratejik planlar çerçevesinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, KKTC'nin ekonomik kalkınması için projeler geliştirdiklerini ve Güzelyurt'ta yapılacak soğuk hava deposunun narenciye ürünlerinin katma değerini artıracağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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