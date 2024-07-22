KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU Gemisini Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU Gemisine Ziyaret Gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti. Bu ziyaret, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Heyet Üyeleri ile Birlikte Ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer üst düzey yetkililer eşlik etti. Ziyaret sırasında gemide görev yapan gazilere de selamlar iletildi.

Donanma Komutanı ile Beraberlik

Tatar’a Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da eşlik ederek, ziyaretin askeri açıdan önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.