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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Askerinin Rolünü Vurguladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığının yaşamsal önem taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:55
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Askerinin Rolünü Vurguladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Önemli Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığının stratejik önemine dikkat çekti.

Türk Askerinin Rolü

Tatar, "Caydırıcı bir güç olarak Türk askerinin adadaki varlığı bizler için hayati öneme sahiptir," ifadelerini kullandı. İki lider, KKTC'nin enerji planlamasında alternatiflerin değerlendirildiğini ve Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji ve Ekonomik İş Birliği

Tatar, Türkiye ile yapılacak olan deniz altı kablo projelerinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu kablo ile hem Türkiye'ye hem de Avrupa Birliği'ne bağlanmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, enerji konusunda yürütülecek iş birliğinin sürdürülebilir olmasının kritik olduğunu belirtti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tatar, iki devletli çözümün önemine değinerek, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini ifade etti. "Adada barış, huzur ve güvenliğin sağlanması için Türk askerinin varlığı şarttır" şeklinde konuştu.

BM ile Müzakerelerin Yeniden Başlaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeye de değinen Tatar, "Görüşme sürecinde taleplerimizin yerine getirilmesi için ısrarcı olacağız" dedi.

Ambargolar ve KKTC'nin Geleceği

Kıbrıs’a yönelik ambargoların hafifletilmesini beklediklerini ifade eden Tatar, KKTC'nin cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini ve Türkiye'nin desteğiyle bu hedefe ulaşabileceklerini vurguladı. "KKTC'nin Doğu Akdeniz’de uluslararası statüsünün yükselmesi için adımlar atıyoruz" açıklamasıyla, geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi.

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