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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası İçin Bağları Güçlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'daki konferansta Türk dünyasının stratejik önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:14
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası İçin Bağları Güçlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Önemli Mesajlar Verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) düzenlediği "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konulu konferansta önemli mesajlar verdi. Tatar, "Bu coğrafyada milli varlığımızı sürdürmek için birlikte geleceğe yürürken, aramızdaki bağların iletişim çağında daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Çünkü biz bir bütünüz, biriz ve beraberiz" dedi.

Tarihi Mücadeleler ve Milli Bilinç

Tatar, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet için verdiği mücadeleleri hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de ilham kaynağı oldu. Milli bilinçlerini koruyabilmek adına büyük mücadele verdik" ifadesini kullandı.

Türk Dünyası'nın Temel Parametreleri

Tatar, Türk dünyanın daha da güçlü olması için dil birliğinin önemine dikkat çekti. "Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile büyük Türk dünyasının temel parametrelerini oluşturuyoruz" dedi.

Gençlerin Eğitimi ve Geleceği

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında gençlerin aldığı eğitimle büyük hizmetler vereceğine inandığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizlerin, sizlerin ayrılmaz, kopmaz bir parçası" dedi.

Konferansa Katılanlar

Konferansa Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve pek çok akademisyen ile öğrenci katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ondokuz Mayıs Üniversitesince...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konferansına katıldı. Tatar, burada bir konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ondokuz Mayıs Üniversitesince...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konferansına katıldı. Tatar, burada bir konuşma yaptı.

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