KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile Bağlarımızı Koparmaya İzin Vermeyeceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Önemli Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'taki federasyon temeline dayalı görüşmelerin geçmişte sonuçsuz kaldığını belirterek, "Türkiye ile bağlarımızın koparılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelen Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tatar, adada asırlardır mücadele eden bir milletin parçası olarak, varlıklarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Barış Sürecine Vurgu

1974 yılında gerçekleşen Barış Harekatı'ndan sonra adada barış ve huzurun egemen olduğuna dikkat çeken Tatar, bundan sonraki görüşmelerin yalnızca iki devletli, egemen eşit devletler arasında yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Türk Halkının Hakları

Tatar, 1960'lardan itibaren Türklerin yaşadığı benzer sıkıntıları Gazze'deki olaylarla ilişkilendirerek, adada yaşayan her iki halktan biri olan Türklerin, kendi dilleri ve gelenekleri ile geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) de bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Çözüm Sürecinin Önemi

Referandumlar ve 2017'deki Crans-Montana görüşmeleri gibi süreçlerde Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılamadığını hatırlatan Tatar, Rum tarafının eşitlik, itibar ve zenginliği paylaşma arzusunda olmadığını açıkladı.

Türkiye ile Bağlar ve Gelecek Vizyonu

Son olarak, Tatar şu ifadelerde bulundu: “Rumların istediği Türkiye ile bağlarımızın koparılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bizim garantör ülkemizdir ve burada güvenin teminatını sağlamaktadır.” KKTC'nin yalnızca kendi topraklarıyla değil, Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan ile bütün halde Doğu Akdeniz'de büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.