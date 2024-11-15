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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile Geleceğin Yolu"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin geleceği için Türkiye ile birlikte yürümek gerektiğini vurguladı. 'Federasyon' görüşmelerinin kapandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:37
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye ile Geleceğin Yolu"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinde "federasyon" temelli görüşme defterinin kapandığını belirterek, "Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur." ifadesini kullandı.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen resmi geçit ve törende, Tatar önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar, konuşmasında, "Bizler bu topraklarda çok acılar çektik, göçler yaşadık, soykırımlardan geçtik ama hiç yıkılmadık, yılmadık. Atatürk'ün çocukları olarak mücadelemizi bu anlamda sürdürmenin kıvancını yaşadık. Buradan sesleniyorum. Tüm Anadolu'ya, Türkiye'ye selam olsun." dedi.

Kıbrıs Türklerinin, 41 yıl önce başka milletlerin boyunduruğu ve himayesini kabul etmeyerek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadelesini örnek aldığını vurgulayan Tatar, "Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş önderliğinde KKTC'yi ilan ettik ve müreffeh bir ülkeyi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsünde olduğunu ve Türk devletleri ile ilişkisini sürekli geliştirdiğine dikkat çekti. Ayrıca, "Bizim başlattığımız 2 devletli siyasetin sonucunda KKTC'nin statüsü uluslararası alanda yükselmiştir." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde 2 devletin kendileri için vazgeçilmez şart olduğunu yineleyen Tatar, Rumların Ada'daki güzellikler ve yönetimi Türklerle paylaşmak istemediğini vurguladı.

Tatar, geçmişteki görüşmelerden bir sonuç alınamadığını ve "federasyon" temelli görüşme defterinin kapandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur. Bu topraklarda verdiğimiz mücadelede tek istediğimiz Doğu Akdeniz'de bağımsız bir devlet olarak barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamımızı sürdürmektir. Bizim kimsenin hakkında ve hukukunda gözümüz yoktur. Biz sadece kendi hakkımızın arayışı içerisindeyiz."

Son olarak, KKTC'nin sesinin duyurulması için çaba gösteren Türk Dışişleri mensuplarına teşekkür eden Tatar, tüm çabalarının gelecek nesillere kalkınmış, müreffeh bir KKTC bırakmak olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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