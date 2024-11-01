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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Çevre Bakanı Kurum'u Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre Bakanı Kurum ile iki devletli siyaseti ve işbirliklerini görüştü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:37
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Çevre Bakanı Kurum'u Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Kurum'u Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u kabul etti. Kabul, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Toplantıya Katılan İsimler

Kabulde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de yer aldı.

Tatar: Türkiye’nin Desteği Bizim İçin Önemli

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Kurum ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin her alanda kendilerine destek olduğunu vurguladı. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda KKTC’ye verdiği desteği hatırlatarak, bu durumun önemine işaret etti.

İki Devletli Siyaset Vurgusu

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle işbirliklerine dikkat çekerek, bu ülkelerin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini açıkladı. Tatar, "İki devletli siyaseti sürdürüyoruz. KKTC, kurum ve kuruluşlarıyla ilerlemeye devam ediyor. KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettiği yeri bulması için ana vatan Türkiye'nin desteğinde çalışıyoruz." dedi.

Kurum: KKTC'nin Tanınması İçin Mücadele Sürecek

Bakan Kurum da, KKTC topraklarının şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var. KKTC’nin tanınması için mücadeleye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje ve İhaleler Hakkında Bilgiler

Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası inşaatının yıl sonunda tamamlanacağını ve gelecek yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla faaliyete geçeceğini belirtti. Ayrıca, KKTC Yüksek Mahkeme binası için ihale yapılacağını ve dijital tapu sistemi için bir protokol imzalanacağını aktardı.

Sıfır Atık ve Erken Uyarı Sistemleri

Kurum, sıfır atık projeleri ve depreme karşı erken uyarı sisteminin KKTC'de uygulanacağını vurgulayarak, bu konularda gerekli araç ve gereçlerin sağlanacağını ifade etti. "Türkiye, her zaman KKTC’nin yanındadır ve bu ülkenin her alanda güçlü olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim...

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 2), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 4) tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağda), KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (sağ 3) ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil (sağ 2) de hazır bulundu.

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim...

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 2), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 4) tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağda), KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (sağ 3) ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil (sağ 2) de hazır bulundu.

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