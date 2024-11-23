KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'a resmi bir ziyarette bulundu. Bu önemli buluşma, Varşova'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde gerçekleşti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Büyükelçi Denktaş'tan Varşova'daki Türk Büyükelçiliği'nin tarihçesi ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret boyunca Kıbrıs sorunu ve güncel küresel gelişmeler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

VisitedDuring during speaks speaking, Tatar stated, "Varşova'yı ziyaret etmemin nedenlerinden biri, Kurucu Cumhurbaşkanı'mız Rauf Raif Denktaş'ın torunu olan Polonya Büyükelçisi Denktaş'a saygılarımı iletmektir." şeklinde ifade etti.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ise, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem mesleki bağlamda hem de Kıbrıs Türk kökenli olarak bu buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'a ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'a ziyarette bulundu.