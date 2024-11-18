KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler İstifa Etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Görevinden İstifa Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, görevinden kendi iradesiyle istifa ettiğini duyurdu. Öztürkler, mecliste yapılması planlanan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek adına bu kararı aldığını belirtti.

Öztürkler, 18 Ekim 2024'te Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul kararı ile başkanlık görevine başladığını hatırlatarak, aldığı kararın Ulusal Birlik Partisi (UBP) yönetimi, başkanlık seçiminde kendisine oy verenler ve halk tarafından anlayışla karşılanmasını umut ettiğini ifade etti.

Mecliste yaşanan süreçlerin, toplumun genelinin bilgisi dahilinde olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum." dedi.

KKTC'de Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde, iktidardaki UBP'nin adayı mevcut başkan Zorlu Töre ile Kutlu Evren yarışmış; her ikisi de yeterli çoğunluğu sağlayamamıştı. Bu sürecin ardından UBP'den aday gösterilen Ziya Öztürkler, son turda 26 kabul, 23 ret oyu alarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı olmuştu.

Buna rağmen ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 3 oy pusulasında çifte mühür bulunduğu iddiası ile Öztürkler'in yeterli çoğunluğu elde edemediğini öne sürerek, Cumhuriyet Meclisi oturumlarını engellemeye çalışıyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.