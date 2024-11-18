KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Ziya Öztürkler Yeniden Seçildi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'nda Öztürkler Dönemi Sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler yeniden seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylamada, 21 ret oyuna karşılık 27 'evet' oyu alan Öztürkler, meclis başkanlığı oturumuna olumlu sonuçla başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Oylamada Çalkantılar

Öztürkler, kendisini bu göreve seçen meclis üyelerine teşekkür ederek, meclisin çalışmalarına başlamasının kritik bir önem taşıdığını vurguladı. Geçtiğimiz ekim ayında yapılan seçimde son turda 26 kabul, 23 ret oyu alarak başkanlık görevine gelmişti. Ancak, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 3 oy pusulasında çifte mühür tespit edildiğini iddia ederek, Öztürkler'in yeterli çoğunluğu sağlayamadığını öne sürmüştü. Bu nedenle CTP, Cumhuriyet Meclisi oturumlarını engelleme girişiminde bulunmuştu.

İstifa ve Yeniden Seçim Süreci

Bugün sabah, Ziya Öztürkler Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan istifa etti. İstifanın ardından gerçekleştirilen oturumda, iktidardaki UBP tarafından tekrar başkan adayı olarak gösterilen Öztürkler, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Bu gelişmeler, KKTC'nin siyasi yaşamında önemli bir değişimin kapılarını aralıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.