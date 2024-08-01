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KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KKTC'de, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:15
KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Törenleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), tarihindeki önemli günlerden biri olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" coşkuyla kutlandı. Bu yıl, Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 48’inci yıl dönümü etkinlikleri bir arada gerçekleştirildi.

Başkent Lefkoşa'daki Anma Törenleri

Törenler, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde başladı. Etkinliğe, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve vatandaşlar katıldı. Tümgeneral Aytaç ve Başkan Bayar, anıta çelenk sunarak törene saygı duruşuyla devam ettiler.

Büyük Bir Anlam Taşıyan Konuşmalar

Törenin ilerleyen kısmında, Üsteğmen Ramazan Koçak, günün önemine dair bir konuşma yaparak, "Bugün, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 48’inci yıl dönümlerini aynı günde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

İkinci Tören Cumhuriyet Parkı'nda Gerçekleşti

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa'daki ikinci tören Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda yapıldı. Ayrıca, KKTC’nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele kentlerinde de benzer kutlamalar gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 48’inci yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile üyelerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 48’inci yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile üyelerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 48’inci yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile üyelerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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