KKTC'de 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi: Türkiye Organ Naklinde Öne Çıktı

KKTC'de 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi

Türkiye'nin organ nakli tecrübesi ve sağlıkta 'üretim' vurgusu

İskele'de bir otelde düzenlenen kongre, Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türk dünyasının çeşitli üniversitelerinden çok sayıda akademisyen katıldı.

Memişoğlu, konuşmasında 1990'lardan itibaren Türk dünyasının tıpta etkisinin arttığını belirterek, Türkiye'nin organ naklindeki başarısına dikkat çekti. Türkiye'de 149 organ nakil merkezi bulunduğunu vurguladı ve yalnızca organ nakli değil, tıp alanındaki tüm tecrübelerin paylaşıldığını söyledi.

"Bundan sonra Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak... Artık sağlığında üreten tarafını bizim öncelememiz gerekir. Sağlık hizmeti vererek, hasta bakarak, ameliyat ederek değil, sağlıkla ilgili bilgi, teknoloji, malzeme üreterek bu alanda söz sahibi olmamız gerekir."

Memişoğlu Türkçe konuşan ülkelerin doğudan Avrupa'nın ortasına kadar uzanan bir medeniyetin temsilcileri olduğunu belirterek, "Bizler esasında bu medeniyetin nereden geldiğini, nereye gittiğini yeni nesillere iyi öğretirsek, yeni nesiller, medeniyetin en önemli unsurlarının tıp ve sağlık olduğunu öğrenmiş olurlar." dedi.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'nin organ nakli alanındaki ve diğer desteklerine dikkat çekti. Dinçyürek, "Ana vatan Türkiye'ye bize bu alanda yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. KKTC sağlık alanında daha da ileri noktaya gidecek." ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, sağlık teknolojileri ve ekipman desteğinin yanı sıra yeni hastane yapımlarının sürdüğünü belirtti.

Türk dünyasındaki tıp ve sağlık alanındaki akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi'nin ikinci oturumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı. Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından İskele kentindeki bir otelde düzenlenen kongre çerçevesinde yapılan Türk Transplant Konferansı'na katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, burada konuşma yaptı.