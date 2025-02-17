KKTC'de 14 Yaban Eşeği Katledildi: Soruşturma Başlatıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 yaban eşeğinin öldürülmesi olayı için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:21
KKTC'de 14 Yaban Eşeği Katledildi: Soruşturma Başlatıldı

KKTC'de Yaban Eşeklerine Yönelik Menfur Saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde, doğal yaşam süren yaban eşeklerinden 14'ü toplu halde ateşli silahlarla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 'Kıbrıs eşeği' olarak bilinen ve Karpaz Yarımadası'nda özgürce yaşayan eşeklerden 14'ü, Dipkarpaz'daki Çöplük Bölgesi yakınlarında katledildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılı bir açıklama yaparak, bu menfur olayın kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Tatar'ın Açıklamaları

Tatar, "Bu menfur olay, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır," diyerek, Karpaz’ın bir simgesi olan bu eşeklerin kasıtlı olarak vurularak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, “Polisin olayın faillerini adalet karşısına çıkaracağına inancım tamdır,” dedi.

Hayvana Yönelik Şiddet Tepkisi

Tatar, hayvana karşı işlenen şiddet olaylarına karşı tepkilerin elzem olduğunu vurguladı. Yaban eşeklerinin, bölgedeki tarım arazilerine zarar verdikleri gerekçesiyle öldürüldüğü iddia ediliyor. Bu durum, insan ve doğa arasındaki dengenin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan, KKTC'de en son 2008 yılında 10 yaban eşeği benzer şekilde öldürülmüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde yaşam süren yaban eşeklerinden...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde yaşam süren yaban eşeklerinden 14'nün toplu halde ateşli silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde yaşam süren yaban eşeklerinden...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde yaşam süren yaban eşeklerinden 14'nün toplu halde ateşli silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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