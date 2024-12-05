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KKTC'de 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı

KKTC'de, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde yapıldı. Türk kahvesinin kültürel önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:54
KKTC'de 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı

KKTC'de Türk Kahvesi Günü Özel Etkinlikle Kutlandı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi. KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) tarafından aktarılan habere göre, etkinlik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in eşi Sevim Çağla Serim önderliğinde gerçekleşti.

Etkinliğe; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, siyaset ve iş dünyasından kadınlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Kahvenin Kültürel Önemi Vurgulandı

Sevim Çağla Serim, Türk kahvesinin ülke kültürü ve sosyal yaşam açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, tarihine dair bilgiler verdi. 5 Aralık tarihinin hem Türk kahvesi günü hem de Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkı kazandığı gün olduğuna dikkat çekti.

Türk kahvesinin geleneksel kültürel miras olduğunun altını çizen Serim, etkinlikte Ebru sanatı ve Türk kahvesi tanıtımları yapılacağı bilgisini verdi.

Sibel Tatar ise, Türk kahvesinin ülke ve vatandaşlar açısından önemine değinerek, Osmanlı döneminde kültür haline gelen Türk kahvesinin, misafirperverliğin ve dostluğun simgesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, kahvehanelerin toplumdaki dostluk, sosyal yaşam ve kültür açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Tatar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasını kutlarken, mecliste daha fazla kadının yer alması konusuna da değindi.

Sunumlar ve Etkinlikler

Konuşmaların ardından, Türk kahvesinin tarihi ve kültürdeki yeri üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk kahvesinin kültürel mirasını ve değerini kutlama amacı güttü.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenlendi....

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in eşi Sevim Çağla Serim (fotoğrafta) himayesinde düzenlenen etkinlikte, Serim konuşma yaptı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenlendi....

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in eşi Sevim Çağla Serim (fotoğrafta) himayesinde düzenlenen etkinlikte, Serim konuşma yaptı.

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