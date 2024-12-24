KKTC'de 61 Yıl Önceki 'Kumsal Baskını' Şehitleri Anıldı

Kuzey Kıbrıs'ta 'Kumsal Baskını' Anma Töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 61 yıl önce Rum terör örgütü EOKA'nın gerçekleştirdiği 'Kumsal Baskını' sırasında şehit olan 11 Türk için anma töreni düzenlendi. Tören, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'nde gerçekleşti ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törenin Başlangıcı ve Saygı Duruşu

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önemli konuşmalar yaptı.

Tatar'dan Önemli Mesajlar

Ersin Tatar, Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirmeyi amaçlayan 'Akritas Planı' çerçevesinde gerçekleştirilen soykırım girişimini asla unutmayacaklarını belirtti. Tatar, bağımsız bir devlete sahip olmalarını şehit ve gazilere borçlu olduklarını vurgulayarak, "Geleceği inşa ederken bağımsız KKTC mutlaka bir anlaşmanın parçası olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı da kırmızı çizgimizdir," dedi.

Federasyon Tartışmaları ve İbrahim Açman'ın Açıklamaları

Federasyon tartışmalarına değinen Tatar, bu tür çözüm önerilerinin Kıbrıs'ta belirsizlik yaratabileceğini ve halkı yeni bir tehlikeye sürükleyebileceğini ifade etti. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği adına konuşan İbrahim Açman ise, Barbarlık Müzesi'nde yaşananların unutulmayacağını belirtirken, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesine yönelik saldırının insanlık tarihindeki en acı hadiselerden biri olduğunu ifade etti.

Kanlı Noel Olayı ve Tarihsel Bağlam

Kıbrıs Türklerine karşı başlatılan silahlı saldırılar 21 Aralık 1963'te 'Kanlı Noel' olarak adlandırıldı. Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarda, doktor Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu dahil 11 kişi şehit edildi. Binbaşı İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları, Lefkoşa'daki evlerinde banyo küvetinde ölü bulundu. Bu ev daha sonra Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Tören, konuşmaların ardından katılımcıların Barbarlık Müzesi’ne yaptığı ziyaretle son buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 61 yıl önce Rum terör örgütü EOKA'nın militanlarının gerçekleştirdiği "Kumsal Baskını"nda şehit olan 11 Türk için anma töreni düzenlendi. Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 61 yıl önce Rum terör örgütü EOKA'nın militanlarının gerçekleştirdiği "Kumsal Baskını"nda şehit olan 11 Türk için anma töreni düzenlendi. Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.