KKTC'de Askeri Araç Devrildi: 12 Asker Yaralı

KKTC'de Askere Eşlik Eden Kaza

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt bölgesinde bir askeri aracın otomobille çarpışması sonucu devrilmesi sonrasında 12 asker yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Güzelyurt-Akçay ana yolunda, sabah saat 09:00 sularında gerçekleşti. Akçay'dan Güzelyurt yönüne doğru ilerleyen askeri aracın, aynı yönde seyreden bir otomobile çarpması sonucunda, araç yolun dışına çıkarak devrildi.

Yaralı Askerlerin Durumu

Kazada, askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.