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KKTC'de Askeri Araç Kazasında Yaralanan 1 Asker Şehit Oldu

KKTC'de meydana gelen trafik kazasında bir asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Hemen soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:46
KKTC'de Askeri Araç Kazasında Yaralanan 1 Asker Şehit Oldu

KKTC'de Askeri Araç Kazası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir askerin şehit olduğu ve 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Kaza Detayları

Güzelyurt-Akçay ana yolunda, 09.00 sularında gerçekleşen kazada, Akçay istikametinde ilerleyen askeri aracın, aynı yönde seyreden bir otomobille çarpışmasının ardından devrildiği öğrenildi. Kazanın ardından, askeri aracın sürücüsü ile birlikte 12 asker yaralandı.

Yaralı Askerler Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından yaralı askerlere ilk yardım yapıldı ve hemen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldılar. Ancak, hastaneye kaldırılan askerlerden birinin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın sebebini anlamak üzere KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından resmi bir soruşturma başlatılmıştır. Hükümet, olayla ilgili olarak derin bir araştırma yapılacağını duyurdu.

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