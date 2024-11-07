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KKTC'de Bebek Ölümü Davasında 5 Sağlık Çalışanı Serbest Bırakıldı

KKTC'de yaşanan bebek ölümü olayında 5 sağlık çalışanı, teminatla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:51
KKTC'de Bebek Ölümü Davasında 5 Sağlık Çalışanı Serbest Bırakıldı

KKTC'de Bebek Ölümü Olayı ve Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, bebek ölümleriyle ilgili yaşanan skandal, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir bebeğin ölümüyle sonuçlandı. Bu olayın ardından, 6 bebek entübe edildi ve 5 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Serbest Bırakılma Kararı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, bebeklerin mamasında alkol karıştırıldığı iddia edilen hemşirelerden M.A, A.D, Ç.Ş, G.K.A. ve K.Y'nin "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılandığını açıkladı. Mahkeme, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı getirdi, haftada 3 gün karakola imza vermelerini ve 200 bin TL nakit teminat yatırmalarını şart koştu. Ayrıca, 3 KKTC vatandaşı gezip 1 milyon TL kefalet senedi imzalaması da talep edildi.

Soruşturmanın Seyri

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte ve Türkiye'den beklenen rapor sonrasında gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Eğer hastanede tedavi gören 6 bebekte kalıcı hasar tespit edilirse yargılamanın seyri de değişebilir.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

KKTC Sağlık Bakanlığı, tıbbi alkol karıştırılmış mamalar nedeniyle entübe edilen 6 bebekten 3'ünün taburcu edildiğini, diğer 3 bebeğin sağlık durumlarının ise stabil olduğunu belirtti.

Olayın Arka Planı

Olayın başlaması, ailelerin, hastane personelinin bebeklere sıvı besin yerine alkol verdiğini iddia ettiğinde ortaya çıktı. 25 Ekim akşamı 20 günlük olan Mihrimah Toymuradov adlı bebek yaşamını yitirmiş ve durum 27 Ekim'de yargıya intikal ettirilmiştir. Ardından 28 Ekim'de polisin hastanede görevli 5 hemşireyi gözaltına almasıyla süreç ciddi bir hal almıştır.

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