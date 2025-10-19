KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Tur Başladı: Oy Kullanma Süreci İlerliyor

Yayın Tarihi: 19.10.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 08:51
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar, ülke genelinde oluşturulan sandıklarda cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy veriyor.

Sandık sayısı ve saat

Seçimin ilk turu için oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı. KKTC genelinde kurulan 777 sandıkta seçmenler, 18.00'e kadar oy kullanabilecek.

Seçmen sayısı ve seçim sistemi

KKTC'de kayıtlı seçmen sayısı 218.313 olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı olabilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu (yüzde 50+1) almak gerekiyor. İlk turda herhangi bir adayın yüzde 50+1 oy alması halinde doğrudan cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oyu alan iki aday, yedi gün içinde düzenlenecek ikinci tura katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Adaylar ve oy pusulası sıralaması

Seçimde 5'i bağımsız olmak üzere 7 aday yarışıyor. Oy pusulasındaki sıralama şöyle:

1. Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

3. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

4. Ahmet Boran (Bağımsız)

5. Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

6. İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

7. Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

8. Ersin Tatar (Bağımsız)

Not: Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. Lefkoşalılar Şehit Tuncer İlkokulu'nda oy kullandı.

