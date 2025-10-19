KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Sayımı Başladı

YSK gözetiminde ve sandık kurulları eşliğinde sayım sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, ülke genelinde 777 sandıkta oy verme işlemlerinin saat 18.00 itibarıyla sona erdiğini belirtti. Özerdağ, şu anda bütün sandıklarda oy sayım işlemlerine başlandığını ve saat 19.00'a kadar seçim yasağının devam ettiğini dile getirdi.

Özerdağ, 19.00'da gelen sandık sonuçları ve katılım oranlarını paylaşacağını ifade etti ve ilk verilecek oranların tüm ülke düzeyindeki katılım oranlarını gösteren nihai sonuçlar olmayacağını söyledi.

Başkan Özerdağ, 2018'den bu yana kullanılan yazılım programıyla seçim güvenliğinin sağlandığını belirterek, herhangi bir sorun olmadığını, sandık sonuçları YSK'ya bildirildikten sonra 19.00'dan itibaren ilçe bazında bilgi verileceğini açıkladı.

KKTC genelinde vatandaşlar oylarını 08.00-18.00 saatleri arasında kullandı.

Seçim kurallarına göre ilk turda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy alırsa doğrudan cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oyu alan iki aday 7 gün içinde yapılacak ikinci tura katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

