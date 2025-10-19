KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Sayımı Başladı

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımı başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı. Sayım işlemleri, seçim merkezlerinde sürdürüyor.

Sayım süreci ve gözetim

Sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor. Yetkili mercilerin denetiminde, resmi prosedürlere uygun şekilde sonuçların tespiti hedefleniyor.

Oy verme saatleri

Kuzey Kıbrıs genelinde vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Seçim sistemi ve ikinci tur koşulları

Seçimin ilk turunda herhangi bir adayın %50+1 oy alması durumunda aday doğrudan cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan ilk 2 aday arasındaki yarış, 7 gün içinde yapılacak ikinci turda belirlenecek. İkinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı ilan edilecek.

