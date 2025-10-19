KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Sayımı Başladı

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde oy verme tamamlandı, sayım başladı. YSK gözetiminde yürütülen sayımda ikinci tur koşulları ve seçim takvimi uygulanacak.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 18:44
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Sayımı Başladı

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımı başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı. Sayım işlemleri, seçim merkezlerinde sürdürüyor.

Sayım süreci ve gözetim

Sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor. Yetkili mercilerin denetiminde, resmi prosedürlere uygun şekilde sonuçların tespiti hedefleniyor.

Oy verme saatleri

Kuzey Kıbrıs genelinde vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Seçim sistemi ve ikinci tur koşulları

Seçimin ilk turunda herhangi bir adayın %50+1 oy alması durumunda aday doğrudan cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan ilk 2 aday arasındaki yarış, 7 gün içinde yapılacak ikinci turda belirlenecek. İkinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı ilan edilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin...

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Gamze Taşcıer Kırıkkale Kongresinde: Bozdağ Yeniden İl Başkanı
2
Edremit'te Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı — Şüpheli Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi
3
Marina kruvaziyeri Bodrum'a 1194 yolcu getirdi
4
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
5
Kütahya'da Devrilen Otomobilin Fırlayan Tekeri Yeni Kazaya Yol Açtı
6
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Son Gün: Konserler ve Çocuk Etkinlikleri
7
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Sayımı Başladı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)