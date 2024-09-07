KKTC'de Elektrik Projesi ve Şehit Yakınlarına Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.