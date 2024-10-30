KKTC'de Hayvan Yetiştiricileri 'Mavi Dil' Hastalığı İçin Önlem Talep Ediyor

KKTC'de Hayvan Yetiştiricileri 'Mavi Dil' Hastalığı İçin Önlem İstedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin başkanı Mustafa Naimoğulları, "mavi dil" hastalığına yönelik acil önlem talebinde bulundu.

Hastalığın Yaygınlığı ve Etkileri

Naimoğulları, yaptığı basın toplantısında, mevcut durumda KKTC genelinde 150 hayvanın telef olduğunu, 1000'e yakın hayvanda hastalığın tespit edildiğini ve 80 çiftliğin karantinaya alındığını açıkladı. Hastalığın sebebi olan sineklerin ilaçlaması konusunda yetersizlik olduğuna dikkat çekti.

Üreticilerin Durumu ve Eylem Çağrısı

KKTC'deki üreticilerin elinde 20-25 bin adet kasaplık küçükbaş hayvan bulunduğunu belirten Naimoğulları, eğer hastalığa çözüm bulunmazsa Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını vurguladı.

Mavi Dil Hastalığı Neden Oluyor?

Enfekte hayvanlarda dillerin mavi renge dönüşmesine yol açan bu hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanmakta ve hayvanlar üzerinde yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunları gibi ciddi etkilere neden olabilmektedir.