KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni

KKTC'de Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yılı Şöleni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma programı düzenlendi. Etkinlik, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde ve Uluslararası Final Üniversitesi destekleriyle başkent Lefkoşa'daki Mevlevihane'de gerçekleşti.

Şeb-i Arus Töreni ve Etkinlikler

Kıbrıs Türklerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, Türkiye'den gelen sanatçıların katılımlarıyla tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi sunuldu. Törende, Hazreti Mevlana'nın eserleri ve öğretileri derin bir sevgiyle yad edildi.

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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın hoşgörü, iyilik, barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. Aktaş, "Kuşkusuz ancak aşkla yazılmış bir eser 7,5 asır ayakta kalabilir. Hazreti Mevlana eserlerini öyle bir aşkla meşk etmiş ki, vuslatından 751 sene sonra dahi onu hayırla, muhabbetle yad ediyoruz," dedi.

Aktaş, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür ederek, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana gibi önemli değerlerin tüm insanlığa tanıtılması için çaba harcadıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, Uluslararası Final Üniversitesinin destekleriyle, başkent Lefkoşa'daki Mevlevihane'de Şeb-i Arus töreni yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, Uluslararası Final Üniversitesinin destekleriyle, başkent Lefkoşa'daki Mevlevihane'de Şeb-i Arus töreni yapıldı.