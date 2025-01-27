KKTC'de İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 67. Yıldönümü Töreni

KKTC'de Şehitler Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenle şehitler anıldı. Başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde, 27-28 Ocak 1958 tarihleri arasında yaşanan direnişin yıl dönümüne özel anma etkinliği gerçekleştirildi.

Törenin Detayları

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile askeri ve sivil yetkililer, yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Anıta çelenklerin konulması ile başlayan etkinlik, saygı duruşu ve saygı atışıyla devam etti. Törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi de gerçekleştirilerek şehitlere saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Mesajları

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 67 yıl önce bu topraklarda ayrı bir halk olarak yaşayabilmesi için İngiliz sömürge idaresine karşı gösterdiği mücadeleyi vurgulayarak, şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti. Tatar, sömürge yönetiminden sonra Kıbrıs Türk halkının Yunanistan'a bağlanmaya çalışan EOKA terör örgütüne karşı verdiği direnişin önemine dikkat çekti.

O dönemdeki gelişmelerin Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile sonuçlandığını belirten Tatar, Kıbrıs'ta egemen olan Türk halkına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Madem federal temelli bir anlaşmaya hiçbir zaman razı olmadılar, eşitliğimizi kabul etmediler, biz de ana vatan Türkiye’nin tam desteğiyle yeni bir yola girdik" diyen Tatar, bundan sonraki süreçte anlaşmanın yalnızca iki devletin işbirliği şeklinde mümkün olabileceğini vurguladı. Ayrıca, bu siyasetin arkasında Türkiye'nin olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu tüm dünyaya duyurmaya devam ettiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümünde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde, 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın (solda) yanı sıra askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümünde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde, 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 67. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın (solda) yanı sıra askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar katıldı.