KKTC'de Liselerde Başörtüsü Serbestliği Anayasa Mahkemesi tarafından İptal Edildi

KKTC'de liselerde başörtüsü düzenlemesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi

Mahkeme kararının gerekçesi ve sürecin detayları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle eğitim görmesine olanak sağlayan "Disiplin Tüzüğü" değişikliği, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Karar, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan başvuru üzerine bugün KKTC Anayasa Mahkemesi'nde görülen oturumda açıklandı. Mahkeme, Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı tüzük değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Hüküm, 2'ye karşı 3 oyla verildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ karar metnini okudu. Mahkemenin gerekçesinde, Bakanlar Kurulunun çıkardığı düzenlemenin kanun gücünde kararname niteliğinde olduğu ve ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Sokaktaki tepkiler ve önceki adımlar

Mahkemenin kararı açıklanırken adliye binası önünde hem kararı destekleyen hem de karşı çıkan vatandaşlar toplandı ve karşılıklı sloganlar atıldı.

Hatırlanacağı üzere nisan ayında Bakanlar Kurulunun çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının Disiplin Tüzüğü değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı. Bu değişikliğin ardından KTOEÖS süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımış, başörtülü öğrencilerin derse girdiği bazı liselerde öğretmenler greve gitmişti.

Mahkeme kararının uygulanması ve izlenecek hukuki süreç taraflarca takip edilecek.