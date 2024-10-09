KKTC'de Meclis Başkanı Seçimi Bekleniyor: Erken Seçim Tartışmaları Gündemde

KKTC'de Meclis Başkanı Seçiminde Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meclis başkanlığı seçimi, mevcut başkan Zorlu Töre'nin ilk dört turda salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle sonuçlanamadı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından aday gösterilen Töre'nin yerine daha sonra Kutlu Evren aday gösterildi. Ancak, Evren de ilk turda gerekli oy sayısına ulaşamayarak seçim tamamlanamadı.

Genel Kurulun Yeniden Toplanması Bekleniyor

Cumhuriyet Meclisi'nin yeniden açılması, ikinci tur oylamasının gerçekleştirilmesi için önemli. Bu ay başında yeni yasama yılına başlayan mecliste, yapılan oylamada UBP'nin adayı Töre, ilk dört turda gerekli çoğunluğu elde edemedi. Evren de 22 'evet' oyuna karşın 26 'hayır' oyu alarak seçilmekten uzak kaldı.

Başbakan Ünal Üstel'in Açıklamaları

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Meclis Başkanlığı için gereken sürecin geçici bir sorun olduğunu dile getirerek, "Gündemimizde erken seçim yok. Gündemimiz, halkımızın ekonomik sorunlarının çözülmesi" ifadelerini kullandı. Üstel, Hastane tedavisinde olan Meclis Başkanı Töre'nin yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) Fazilet Özdenefe'nin meclisi açmasını talep ettiklerini belirtti.

CTP'den Erken Seçim Talepleri

Ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu süreçte erken seçim önergesi sunduklarını duyurdu. Erhürman, mevcut siyasetin sürdürülemez hale geldiğini vurgulayıp, "Erken genel seçimin 15 Aralık'ta yapılması için önerge sunduk" dedi. Ayrıca, halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmadığını ifade etti. Sonuç olarak, KKTC'de meclis başkanlığı ile ilgili belirsizlik devam ederken, ekonomik sorunlara odaklanmayı hedefleyen hükümetin yanı sıra, muhalefet erken seçim yönünde adımlar atıyor.