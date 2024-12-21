KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Törenleri Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 21-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli törenler ve anma programları düzenlendi.

İlk tören, başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde gerçekleştirildi. Anma etkinliğine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü gibi isimler katıldı. Ayrıca, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, çeşitli bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti liderleri, askeri erkan ve muharip derneklerin temsilcileri de törene iştirak etti.

Tören, protokol sırasına göre yapılan çelenk sunumları ile başladı. Saygı duruşu ve saygı atışı sonrası İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, "Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının, eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve adaletsizliğe karşı verdiği varoluş mücadelesinde canlarınızı feda ederek şehitlik mertebesine ulaştığınız kara günlerin 61. yılında sizleri özlem, rahmet ve derin bir saygıyla anıyoruz," ifadelerini kullandı.

Tatar, geçmişte yaşanan acıların ders alınarak daha güvenli bir gelecek inşa etme çabası içinde olunduğunu belirterek, yeniden kan dökülmemesi için uluslararası eşitliğe dayalı iki devletli siyaseti benimsediklerini vurguladı. "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz," dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saat 09:50'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Törende Cumhurbaşkanı Tatar dahil birçok kişi konuşmalar yaptı. Etkinlik, sinevizyon gösterisi ve Lefkoşa Türk Lisesi tarafından sahnelenen oratoryo ile sona erdi.

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC'nin tüm şehir ve kasabalarında anma törenleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla törenler ve anma programları düzenlendi. İlk tören, başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde yapıldı. Şehitleri anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla törenler ve anma programları düzenlendi. İlk tören, başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde yapıldı. Şehitleri anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.