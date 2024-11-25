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KKTC'de Şiddetli Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

KKTC'de süregelen şiddetli fırtına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açarak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 00:51
KKTC'de Şiddetli Fırtına Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

KKTC Genelinde Şiddetli Fırtına Etkisini Gösteriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtına, ülke genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm kentlerde etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesi, çatılar ve tabelaların uçması gibi birçok zarara yol açtı.

Yaşanan fırtına nedeniyle, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Teknecik Trafo Merkezi'ndeki arıza sebebiyle, Girne kentindeki birçok bölgeye sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemiyor.

Tarım Alanları Zarar Gördü

Güzelyurt ve İskele kentlerinde de fırtınanın etkisiyle başta seralar olmak üzere bazı tarımsal alanlar zarar gördü. KKTC Meteoroloji Dairesi, şiddetli fırtınanın pazartesi sabah 09.00'da (TSİ 10.00) etkisini yitirmeye başlamasını bekliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da olumsuz hava koşulları sebebiyle özellikle seralar, barınaklar ve balıkçılar dahil olmak üzere tüm tarımsal üretim sektörlerinde ciddi hasarlar oluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan Geçmiş Olsun Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fırtınadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar, Sivil Savunma Başkanı ve Polis Genel Müdürü ile sürekli istişare halinde olduğunu aktararak, rüzgarın şiddetinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşları mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtına ülke genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu, zarar gören direkler ve kopan teller nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtına ülke genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu, zarar gören direkler ve kopan teller nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

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