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KKTC'de Şüpheli Bebek Ölümü: Mihrimah Toymuradov Defnedildi

KKTC'de 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov'un şüpheli ölümü sonrası cenazesi, devlet yetkililerinin katılımıyla defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:12
KKTC'de Şüpheli Bebek Ölümü: Mihrimah Toymuradov Defnedildi

KKTC'de Şüpheli Bebek Ölümü Yaşandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde şüpheli bir şekilde vefat eden 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, bugün toprağa verildi. Cenaze Töreni

Bugün hastanenin morgundan Adli Tıp Ünitesi'ne götürülen bebek Mihrimah'ın cenazesi Lefkoşa’daki Gönyeli Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Toymuradov ailesinin yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer devlet yetkilileri katılım gösterdi. Ailenin Açıklamaları

Cenaze sırasında acılı aile, çocuklarının tedavi süreciyle ilgili olarak hastanenin ihmalkâr davrandığını ifade etti. Baba Baha Toymuradov ve anne Güneş Toymuradov, gözyaşları içerisinde yaşadıkları olayın trajedisini anlattı.

Adli Süreç

Mihrimah Toymuradov'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için elde edilen bulgular adli tıptan İstanbul'a gönderildi. Diğer Bebeklerin Durumu

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanede tedavi gören 6 entübe bebeğin durumunun iyiye gittiğini duyurdu. Ailelerin hastane önündeki bekleyişleri devam ederken, diğer hastanelerden de uzman doktorlar getirildi.

Olayın Gelişimi

20 günlük Mihrimah Toymuradov, Lefkoşa’daki hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmişti. Ailelerin, hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiği iddiaları nedeniyle sürecin geliştiği belirtildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, bebeklerden birinin ölümü üzerine durumu yargıya intikal ettirdi ve polis 5 sağlık çalışanını gözaltına aldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, bu çalışanlar için 3 gün ek gözaltı süresi verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatarken şüpheli ölümü gerçekleşen 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, toprağa verildi. Vefat ettiği hastanenin morgundan dün Adli Tıp Ünitesi'ne götürülen Toymuradov'un cenazesi, Lefkoşa'daki Gönyeli Mezarlığı'nda defnedildi. Toymuradov'un cenaze törenine ailesinin yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatarken şüpheli ölümü gerçekleşen 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, toprağa verildi. Vefat ettiği hastanenin morgundan dün Adli Tıp Ünitesi'ne götürülen Toymuradov'un cenazesi, Lefkoşa'daki Gönyeli Mezarlığı'nda defnedildi. Toymuradov'un cenaze törenine ailesinin yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

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