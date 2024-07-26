KKTC'de Tarihi Su Kaynağı Keşfi

KKTC Tarihinde Önemli Bir Keşif

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarihinde yapılan bir sondaj çalışması sonucunda, ülkenin en zengin su kaynağına ulaşıldığı bildirildi. KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Çatalköy bölgesinde gerçekleştirilen bu önemli keşfi duyurdu.

Çatalköy'de Su Kaynağı İncelemesi

Ataoğlu, Beşparmak Dağları'nın eteklerinde yapılan incelemelerde, Jeoloji ve Maden Dairesi ekiplerinin bir aylık çalışmaları sonucunda, saatte 80 ton su çıkartabilecek bir su kaynağına ulaşıldığını ifade etti.

İlk Numune Sonuçları Bekleniyor

Keşfedilen su kaynağından alınan ilk numunelerin test sonuçlarının yakında kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Ataoğlu, bu su kaynağının KKTC için önemli bir buluş olduğunu vurgulayarak, bölgenin su ihtiyacını rahatlatacağını belirtti.

Gelecek Hedefleri

KKTC Başbakan Yardımcısı, su keşfi sonrası Lapta bölgesinde su arama çalışmalarının artırılacağını da duyurdu. Jeoloji ve Maden Dairesi çalışanlarının bu başarıda katkısının büyük olduğunu dile getiren Ataoğlu, "Kendi imkanlarımızla 168 metre derinlikte bir su kaynağına ulaştık. 7 yıl sonra tekrar aktif bir çalışma ile bu başarıyı elde ettik" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu (solda), ülke tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldığını açıklayarak, Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu (solda), ülke tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldığını açıklayarak, Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu (solda), ülke tarihinde keşfedilen en zengin su kaynağına ulaşıldığını açıklayarak, Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki Çatalköy'de bulunan su kaynağında inceleme yaptı.