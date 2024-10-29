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KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde büyük bir kutlama gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:51
KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

KKTC'de Büyük Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle ihtişamla kutlandı.

Lefkoşa'da Törenler Düzenlendi

Başkent Lefkoşa'daki tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi ve çok sayıda katılımcı ile birlikte anlam kazandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim gibi önemli isimlerin yer aldığı etkinlikte, ilk olarak saat 09.30'da çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başladı

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam eden tören, ardından anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Tatar ve Büyükelçi Serim tarafından imzalanmasıyla sürdü.

Ersin Tatar'dan Duygu Dolu Mesaj

Cumhurbaşkanı Tatar, deftere yazdığı mesajda, "Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi ve bağımsızlık sembollerinin Kıbrıs Türkü için önemine dikkat çekti. Yasin Ekrem Serim'den Vatanseverlik Vurgusu

Büyükelçi Serim ise, vatan uğruna canlarını feda edenleri rahmetle andı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Diğer Kentlerde de Kutlamalar Yapıldı

KKTC'nin çeşitli kentlerinde de benzeri kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke, ve diğer yerler, törenlerle ve süslemelerle bayram coşkusunu paylaştı.

Etkinlikler ve Törenler

Ülke genelinde cadde ve sokaklar Türk ve KKTC bayraklarıyla renklendirildi. Bando ve meşale alayları, yürüyüşler ve konserlerle kutlanacak. Ayrıca, Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri de halkın ziyaretine açılacak.

Akşam saatlerinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenecek resepsiyonla bayram kutlamaları devam edecek.

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