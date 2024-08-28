KKTC'de Ulaşım İşbirliği: Uraloğlu ve Üstel Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KKTC Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC'de gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ziyaret, Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni nedeniyle düzenlendi.

Resmi Görüşmenin Detayları

KKTC Başbakanlığı Şeref Salonu'nda yapılan görüşmeye, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de katıldılar.

Başbakan Üstel, Uraloğlu'nu kabulünde yaptığı açıklamada, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde altyapı projeleri için önemli kaynaklar ayrıldığını belirtti. Yarım kalan projeleri tamamlayarak, istikrarlı bir gelişim süreci hedeflediklerini vurguladı.

Altyapı Projeleri ve Ercan Havalimanı

Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevreyolu Kavşağı'nın ülke için büyük bir trafik sorununu çözmek için atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ercan Havalimanı'nın yeni pisti ve terminalinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle KKTC’ye kazandırıldığını belirtti. Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte, büyük gövdeli uçakların ülkeye gelmeye başladığını ve turist sayısında önemli bir artış yaşandığını kaydetti.

Uraloğlu'ndan İşbirliği Vurgusu

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile KKTC arasında mevcut işbirliğini her geçen gün daha da derinleştirdiklerini belirterek, KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılama konusunda her zaman hazır olduklarını ifade etti. Kıbrıs'ın tarihi ve stratejik önemine değinen Uraloğlu, Lefkoşa Çevre Yolu'nun 4 kilometrelik kısmının temellerinin bugün atıldığını belirtti ve yolun bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Diğer Ziyaretler

Uraloğlu, KKTC'deki temasları çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel (sağda) ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel (sağda) ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel (sağda) ile bir araya geldi.