KKTC'den AB'ye Tepki: Deniz Planlamasında Yetki Yok

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına yönelik önemli bir tepki gösterdi. Bakanlık, AB'nin Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren ve devletlerin yetkisi dâhilindeki konularda görüş beyan etme yetkisi bulunmadığını vurguladı.

Doğu Akdeniz Haritalarına Dikkat Çekildi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından yayımlanan haritaların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hazırladığı "Ulusal Deniz Mekansal Planı" ile örtüştüğünü belirtti. Aynı zamanda, Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın kara suları ve kaynaklarında eşit söz hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

AB'ye Çağrı: Diyalog ve İşbirliği Olmalı

Açıklamada, AB'ye Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve uluslararası statü gibi haklarını tanıma; ayrıca Ada'daki gerginliği artırmak yerine, iki devlet arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etme çağrısı yapıldı. GKRY'nin sadece Kıbrıs Rum halkını temsil ettiği ve Kıbrıs'ın tümünü kapsayan konularda tek başına hareket etme yetkisinin olmadığı vurgulandı.

Bakanlık, ayrıca, "Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren konularda görüş beyan etme yetkisi yoktur." ifadesini de duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.