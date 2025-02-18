KKTC'den GKRY ve Mısır'a Tepki: Anlaşmalar Geçersizdir

KKTC'nin Sert Tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Mısır arasında imzalanan hidrokarbon ticareti anlaşmasına tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmaların hiçbir hükmünün olmadığını ve geçersiz olduğunu vurguladı.

Hristodulidis'in Ziyareti ve Anlaşmalar

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyarette, Ada ve çevresindeki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayarak Mısır ve çok uluslu şirketlerle hidrokarbon pazarlama anlaşmaları imzaladığı hatırlatıldı.

Bölgesel Çatışma Riski

Açıklamada, Hristodulidis'in attığı bu adımların Kıbrıs'ı değil, bölgeyi bir çatışmanın eşiğine getirme riski taşıdığına dikkat çekildi. Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkıyla iş birliği yapmak istemeyen Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu görmesi gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının hiçe sayıldığına dikkat çeken KKTC Dışişleri Bakanlığı, uluslararası camianın iki devletin varlığını esas alan bir zemin kabul etmesinin elzem hale geldiğinin altını çizdi. “Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmalar geçersizdir” ifadesiyle durumu net bir şekilde ortaya koydu.