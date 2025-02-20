KKTC'den İstanbul'a Uçuşlar Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edildi

KKTC Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a yarın yapılacak uçuşlar kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:42
KKTC'den İstanbul'a Uçuşlar Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edildi

KKTC’de Hava Koşulları Uçuşları Olumsuz Etkiliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a yarın yapılacak uçak seferleri, Türkiye'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal Edilen Seferler Hakkında Bilgi

KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İstanbul ve çevresindeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden Ercan Havalimanı'ndan İstanbul varışlı uçak seferlerinin cuma günü tamamı, cumartesi ve pazar günleri ise bir bölümü iptal edilmiştir.

Yolcular İçin Önemli Bilgi

Yetkililer, iptallerle ilgili yolcuların hava yolu şirketleriyle temas kurması gerektiğini belirterek, gelişmeler hakkında bilgi verileceğini aktardılar.

Bakan Arıklı'dan Açıklama

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iptal edilen seferlerin İstanbul'daki kötü hava şartlarından kaynaklandığını ifade etti. Arıklı, yolcuların mağdur olmamaları için hava yolu şirketleriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Arıklı, ayrıca KKTC'de hava koşullarının uçak seferleri için uygun olduğunu, ancak varış noktası İstanbul’daki kar yağışı sebebiyle bu iptallerin yaşandığını kaydetti. "Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin de bir an önce normale dönmesini umut ediyoruz" dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’nin İstanbul dışındaki diğer kentlerine uçuşların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

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