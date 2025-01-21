KKTC’den Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajları

KKTC Liderlerinden Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Bolu ili Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde sabaha karşı meydana gelen yangın ile ilgili haberleri büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı ve Başbakan’dan Taziye Mesajları

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yayımladığı yazılı mesajda, yangının derin bir keder yarattığını vurgulayarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi. Öztürkler, Türkiye'de böyle bir felaketin yaşanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yaptığı açıklamada, Türkiye ile dayanışma duygularını ön plana çıkararak, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı'ndan Acılı Ailelere Destek Mesajı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu. Ertuğruloğlu, "Yangın faciası, Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de yüreğini dağladı, Allah Türk milletini her türlü afetten korusun." ifadeleriyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirtti.