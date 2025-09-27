KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nin Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı gemi aracılığıyla TPAO'ya tahsis edilen hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyet yürüttüğünü tespit ettiğini açıkladı.

Protesto ve Talepler

Bakanlığın yazılı açıklamasında, söz konusu faaliyetlerin KKTC'nin onayı olmaksızın icra edildiği ve GKRY'nin bu faaliyetlere dair yayımladığı NAVTEX mesajlarının protesto edildiği belirtildi.

Açıklamada, 'Söz konusu geminin KKTC’nin onayı olmaksızın icra ettiği faaliyetleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin anılan faaliyetlere dair yayımladığı NAVTEX mesajlarını protesto ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Yapılan çağrıda, Ramform Hyperion'un derhal izinsiz faaliyetine son vermesi ve kıta sahanlığını terk etmesi istendi; geminin Akdeniz'deki KKTC kıta sahanlığında araştırma yapabilmesi için KKTC makamlarından izin alması gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Halkının Hakları

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki suların da eşit sahibi olduğunun hatırlatıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

'Kıbrıs Türk halkı Ada ve etrafıyla ilgili atılacak tüm adımlarda eşit söz ve hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil etmekte olan Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek yanlı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. Bugüne kadar yaptığımız tüm yapıcı önerilere rağmen, tek taraflı faaliyetleriyle Kıbrıs Türk halkının Ada ve etrafıyla ilgili eşit haklarını ihlal girişimlerini sürdüren Rum Yönetimi, Ada’da ve Doğu Akdeniz bölgesinde işbirliği yerine gerginliği tırmandırmayı tercih ettiğini bir kez daha göstermiştir.'