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KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak

KKTC'den Türkiye'ye gelen eşyada, AB standartlarına göre uygulanan vergi oranı yüzde 30 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:01
KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak

Yeni Vergi Oranı Yüzde 30 Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye yolcu beraberinde veya hızlı kargo ile gönderilen eşyalar için AB standartlarına uygun yüzde 30luk vergi uygulanacak. Daha önce bu eşyalar için %60 oranında vergi tahsil ediliyordu.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, KKTC'den gelen ve ticari olmayan eşyalar için uygulanacak yeni vergi oranı, AB üyesi ülkelere uygulanan vergiyle aynı olacak.

Bu yeni düzenleme, yolcu beraberinde veya hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyaları kapsarken, KKTC'den gelen eşyadan %30 vergi alınması sağlanmış olacaktır. Böylece, hem vergisel yük düşürülmüş hem de ticaretin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

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