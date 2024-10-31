KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan ABD'ye Sert Tepki

KKTC Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye Sert Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleşen görüşmeye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Varlığı ve Hakları

Ertuğruloğlu, hiçbir gücün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki varlığını ve haklarını yok saymaya yetmeyeceğini vurguladı. Bakan, ABD'nin GKRY'ye sağladığı desteğin bölgedeki hassas dengeleri tehdit ettiğini belirtirken, "Uzun süredir bu tehlikeye dikkat çekiyoruz" dedi.

ABD'nin Destek Politikalarının Sonuçları

Bakan, ABD'nin "federasyon" temelli görüşmelere Türk tarafının karşı çıkması durumunda GKRY'ye daha fazla destek vaadiyle baskı kurmaya çalıştığını ifade etti. Ayrıca, ABD'nin desteğinin GKRY tarafından kötüye kullanıldığını belirtti.

Rum Yönetiminin Had̵limideni Aşması

Ertuğruloğlu, "ABD'nin şımartmasından başı dönen Rum devleti, kendisini Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yerine geçen bir aktör olarak görmeye başladı" şeklinde konuşarak, bu durumu eleştirdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakan, uluslararası toplumun Kıbrıs'taki gerçekleri inkâr etmeyi bırakması gerektiğini ifade ederek, "Kıbrıs'ta federasyon bir yana, taraflar arasında herhangi bir ortaklık kurulması hayalden ibarettir" dedi. Kıbrıs Adası'nın geleceğinin, iki ayrı devletin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesiyle mümkün olduğunu sözlerine ekledi.