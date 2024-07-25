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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını eleştirerek masumların öldürülmesini kınadı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:32
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Sert Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya sert tepki verdi. Ertuğruloğlu, "Netanyahu, masum insanları, çocukları öldüren bir başbakan. Bunlara sebep olan adamı Washington'da ağırlayıp, Kongrede konuşturup ayakta alkışlamak medeniyet değildir," şeklinde konuştu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'nda Önemli Toplantı

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, Ertuğruloğlu, Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin çocuklarını kabul ettiği etkinlikte Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Ertuğruloğlu, "Burada bir yanlış var, bu doğru olamaz," diyerek durumu kınadı.

Gazze'deki Saldırılar

Ertuğruloğlu, İsrail'in Gazze'de en az 20.000 çocuğu öldürdüğünü ve bu saldırıların devam ettiğini vurguladı. Bakan, "Saldırılarda hedefin siviller olduğu açık. Bu başka bir şeydir. Asla kabul edilemez," diyerek sözlerini tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir etkinlik kapsamında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir etkinlik kapsamında KKTC'de bulunan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin çocuklarını, Bakanlık binasında kabul etti. Ertuğruloğlu, burada yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını, "Burada bir yanlış var, bu doğru olamaz." sözleriyle eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir etkinlik kapsamında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir etkinlik kapsamında KKTC'de bulunan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin çocuklarını, Bakanlık binasında kabul etti. Ertuğruloğlu, burada yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını, "Burada bir yanlış var, bu doğru olamaz." sözleriyle eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir etkinlik kapsamında...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir etkinlik kapsamında KKTC'de bulunan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin çocuklarını, Bakanlık binasında kabul etti. Ertuğruloğlu, burada yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını, "Burada bir yanlış var, bu doğru olamaz." sözleriyle eleştirdi.

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