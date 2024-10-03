KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Washington'da Açıklamalar

KKTC Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri'nin Daveti

Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderini New York'taki gayriresmi yemeğe davet etmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ertuğruloğlu, "Bu yemek, federasyon konusunun tartışılmayacağı bir ortamda gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Egemenlik Vurgusu

Bakan, "KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz veremeyeceğimiz konulardır" diyerek bu konudaki tutumlarının keskin bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Federasyon Tartışmalarının Sonu

Ertuğruloğlu, federasyon meselesinin kapanmış bir konu olduğunu, adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk bulunduğunu dile getirdi. "Bu durumu göz önünde bulundurarak konuyu ele almak ve hareket etmek önemlidir" dedi.

Yemek Davetine Katılım

Ertuğruloğlu, Guterres'in yemek davetinin reddedilmesinin doğru olmayacağını, ancak katılımlarının federasyon müzakeresi olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Orta Doğu Gerilimi ve KKTC'nin Varlığı

İsrail hükümetinin eylemlerini eleştiren Ertuğruloğlu, Orta Doğu'daki yükselen gerginliklerin Kuzey Kıbrıs'a yansımalarını da takip ettiklerini ifade etti. Ayrıca, KKTC'nin varlığının tanınması dışında herhangi bir anlaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Tatar’ın Açıklamaları

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York dönüşünde yaptığı açıklamalarda, BM gözetiminde gerçekleştirilecek 4+1 formatındaki toplantının Kıbrıs'ın geleceğini şekillendireceğini belirtmişti. Tatar, federasyon konusunun artık geride kaldığını yineleyerek, iletişimde kalacaklarını ifade etti.