KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Sert Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerine yönelik baskı girişimlerine sert bir tepki gösterdi. Bakanlık, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, KKTC'nin TDT zirvesine katılımını eleştirmesinin büyük bir hadsizlik olduğunu vurguladı.

Açıklamalar ve Tepkiler

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in, Kırgızistan'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne KKTC'nin katılığını meşrulaştırmaya çalıştığına dair beyanları hatırlatıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin, Rum tarafının savunuculuğunu yapmaktan vazgeçmesi gerektiği belirtildi. Borrell'in, Kıbrıs meselesinde tarafsız kalmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade eden Bakanlık, "AB, Kıbrıs Türk tarafı için iki devletli çözüm isteyen iradeyi göz ardı etmemelidir." dedi.

KKTC'nin Varlığı ve AB'nin Tutumu

Açıklamada, AB'nin tutumunun KKTC'nin Ada'daki mevcudiyetini değişmeyeceği vurgulandı. "AB'nin baskı kurma çabaları, Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlal etmektedir," denildi. Ayrıca, bu tür girişimlerin KKTC'nin haklı mücadelesini daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ada'nın geleceği üzerinde, Rum tarafı kadar söz sahibi olduğu gerçeğini göz ardı eden bu tutuma son verme çağrımızı yineliyoruz," ifadeleri yer aldı.