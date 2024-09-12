KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve GKRY Anlaşmasına Sert Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan yeni "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasına tepki gösterdi.

Washington’a Sağduyu Çağrısı

Yapılan yazılı açıklamada, ABD'yi Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet eden KKTC Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD'yi sağduyu ile hareket etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Arttığı Destekler

Açıklamada, ABD'nin, GKRY’ye sağladığı artan desteklerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Özellikle, "ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin GKRY'ye yaptığı liman ziyaretleri, stratejik işbirliğini ilerletme çabaları ve silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili kararlar, Washington'ın Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleridir." şeklinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Tehditlere Karşı Hazırlıklıyız

KKTC Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelere karşı Kıbrıs Türk halkı için oluşabilecek tehditlere karşı her zaman hazırlıklı olacaklarını belirtirken, "Ana vatan Türkiye ile birlikte gerekli adımları atma hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.

Yeni Anlaşmanın Detayları

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in güvenliği için bu anlaşmanın hayati önem taşıdığı ifade edildi. Geçtiğimiz dönemde imzalanan anlaşmanın, ilk planda uluslararası güvenlik endişelerine karşı bir yanıt olarak görüldüğü bildirildi.