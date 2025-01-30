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KKTC Doha Temsilcisi Huriye Hançerli Gürdal, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

KKTC Doha Temsilcisi Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:17
KKTC Doha Temsilcisi Huriye Hançerli Gürdal, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

KKTC Doha Temsilcisi Oylamaya Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bu etkinlik, Türk fotografçılığının önemli anlarını ve çeşitli kültürel perspektifleri halkla buluşturmayı amaçlamakta. Hançerli Gürdal, katılımıyla KKTC'nin uluslararası platformdaki görünürlüğüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilciliği Misyon Şefi Sayın Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilciliği Misyon Şefi Sayın Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilciliği Misyon Şefi Sayın Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilciliği Misyon Şefi Sayın Huriye Hançerli Gürdal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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